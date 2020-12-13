Тайсон Ф'юрі заявив, що "відшльопає" Ентоні Джошуа, як Деонтея Вайлдера.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував свій можливий бій з володарем титулів WBO, WBA, IBF і IBO Ентоні Джошуа.

У себе в Instagram Ф'юрі відреагував на слова, які Джошуа сказав в рингу після бою проти Кубрата Пулєва: "Хочу битися з будь-ким, у кого є пояс. Якщо це Ф'юрі - нехай буде Ф'юрі".

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"Ентоні Джошуа тільки що наклав собі в штани в прямому ефірі на ТБ. Його запитали, чи хоче він провести бій зі мною, але він лише ходив навколо та близько і сховався в кущі. Я хочу цей бій. Я хочу, щоб він був наступним. Я нокаутую Джошуа за три раунди. Він просто бомж, не можу дочекатися, коли вирублю його", - сказав Ф'юрі.

Також він написав в Instagram: "Це лише питання часу. Я відшльопаю тебе, як Вайлдера за 2-3 раунди".

Ситуація в суперважкій вазі: головне

Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.

Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Після цього йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.

Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак у Ф'юрі вже заявили, що третього бою не буде.

У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Однак Олександр Усик планує перешкодити цим планам. Він заявив, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним.

У такому випадку Усик може оскаржити титул WBO з британцем Джо Джойсом.

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Автор: Антон Дудар