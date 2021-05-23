Протистояння відбудеться в Лас-Вегасі.

Британський суперважковаговик, чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі підписав угоду на третій бій проти американця Деонтея Вайлдера.

Про це повідомляє промоутерська компанія ТОР Rank.

Бійці вийдуть в ринг 24 липня в Лас-Вегасі (США). Вайлдер контракт підписав декількома днями раніше.

Нагадаємо, що Ф'юрі планував мегабій з Ентоні Джошуа, але арбітражний суд постановив, що він спершу має провести третій бій-реванш з Вайлдером. Джошуа тим часом зустрінеться з Олександром Усиком.

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Ф'юрі - Вайлдер: історія протистояння

Перший бій між британцем і американцем відбувся в грудні 2018 року і завершився внічию. По ходу бою Ф'юрі домінував у рингу, але при цьому двічі підіймався після нокдауну.

Другий бій суперники провели 22 лютого 2020 року, він завершився перемогою Ф'юрі. Тайсон двічі відправляв Вайлдера в нокдаун, а після сьомого раунду бій був зупинений - команда американця викинула рушник.

Ф'юрі завдав Вайлдеру першої поразки в 44 боях і відібрав пояс WBC. У британця в активі 30 перемог в 31 поєдинку.

Планувалося, що Ф'юрі проведе третій бій проти Вайлдера у грудні 2020, але цього не трапилося.

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Автор: Артем Будрін