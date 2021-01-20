Конор Макгрегор / фото REUTERS
Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор заявив, що у 2021 році проведе боксерський поєдинок проти філіппінця Менні Пакьяо.
Про це повідомляє Boxing Scene.
За словами Макгрегора, він зустрінеться з чемпіоном світу у восьми вагових категоріях Пакьяо у 2021 році.
"Поєдинок з Пак'яо майже напевно відбудеться. Я чув, що вже є контракт і все близько до узгодження. Ми ще нічого не обговорювали, але бій з Пакьяо повинен відбутися в 2021 році", - сказав ірландець.
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Життя і кар'єра Конора Макгрегора: головне
- Всього в ММА Макгрегор провів 26 боїв і здобув 22 перемоги. У червні 2020 року ірландець втретє оголосив про відхід зі змішаних єдиноборств.
- У серпні 2020 року Конор прийняв рішення офіційно одружитися на дівчині, з якою перебував у цивільному шлюбі понад десять років.
- Раніше Макгрегор шокував уболівальників, спробувавши на смак бджолу.
- Минулого року Макгрегора затримали у Франції за спробу сексуального насильства. Пізніше з'явилися подробиці ситуації.
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