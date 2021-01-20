Культова ірландська зірка проведе бій з Менні Пакьяо.

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор заявив, що у 2021 році проведе боксерський поєдинок проти філіппінця Менні Пакьяо.

Про це повідомляє Boxing Scene.

За словами Макгрегора, він зустрінеться з чемпіоном світу у восьми вагових категоріях Пакьяо у 2021 році.

"Поєдинок з Пак'яо майже напевно відбудеться. Я чув, що вже є контракт і все близько до узгодження. Ми ще нічого не обговорювали, але бій з Пакьяо повинен відбутися в 2021 році", - сказав ірландець.

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Автор: Будрін Артем