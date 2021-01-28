Український боксер без грошової компенсації не залишиться.

34-річний боксер Олександр Усик отримає за відстрочку бою з британцем Ентоні Джошуа 5 мільйонів долларів.

Про це повідомляє Ringpolska.

За даними джерела видання, український боксер за відмову від бою з британцем Ентоні Джошуа, право на який йому дає статус обов'язкового претендента на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації), отримає 5 мільйонів долларів.

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Цю суму Усик отримає у вигляді гонорару за бій за звання "тимчасового" чемпіона світу за версією WBO, в якому його суперником стане інший британець – Джо Джойс.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.

Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Тепер йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.

Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак цей бій не відбувся, і у Ф'юрі вже підкреслили, що третього бою не буде.

У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Команди боксерів вже близькі до завершення переговорів.

Олександр Усик спершу заявляв, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним. Пізніше він сказав, що хоче, щоб бій Джошуа - Ф'юрі відбувся.

Джошуа заявляв, що готовий відмовитися від пояса WBO заради бою з Ф'юрі, а промоутер Едді сказав Хірн, що бій Джошуа - Ф'юрі відбудеться "або з усіма поясами, або взагалі без них".

Британський боксер Джо Джойс вже кидав українцю виклик. Він займає друге місце в рейтингу WBO - відразу після Усика.

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Автор: Будрін Артем