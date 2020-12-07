Церемонія нагородження відбулася 5 грудня у межах 42-го щорічного благодійного телемарафону.

Володимир Кличко першим в Україні отримав нагороду "Золоте серце" за благодійну діяльність від німецького фонду "Ein Herz für Kinder" ("Серце дітям").

Про це повідомляє прес-служба фонду братів Кличко Klitschko Foundation.

За 20 років існування премії її лауреатами також були принц Гаррі, королева Швеції Сільвія, княгиня Монако Шарлен, тенісистка Штеффі Граф, а також актори Джордж Клуні, Шерон Стоун та Сальма Гаєк.

Церемонія нагородження відбулася 5 грудня у межах 42-го щорічного благодійного телемарафону. У ньому беруть участь відомі громадські діячі, бізнесмени, політики, спортсмени та актори, які роблять пожертвування особисто і закликають до цього глядачів. Усі зібрані на заході кошти йдуть на втілення благодійних проєктів у різних країнах світу, в тому числі в Україні. Серед таких ініціатив — боротьба з наслідками Чорнобильської катастрофи та лікування онкохворих дітей.

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Німецький благодійний фонд "Серце дітям": що відомо

Фонд був заснований в 1978 році Акселем Шпрінгером для допомоги соціально незахищеним дітям і сім’ям у всьому світі. Фонд підтримує дитячі лікарні, дитсадки, школи та різноманітні спортивні, освітні й дослідницькі проєкти і вже реалізував низку благодійних ініціатив на суму понад 355 млн євро. З 2008 року фонду вдалося втілити понад 300 соціальних проєктів в Україні. Серед них — допомога в лікуванні важких захворювань у дітей, фінансування операцій для українських дітей за кордоном, освітні програми, ремонти шкіл, спортивних та соціальних об'єктів тощо.

Володимир Кличко - вже багато років амбасадор та член наглядової ради організації "Серце дітям". Спортсмен є постійним учасником телемарафону та жертвує кошти самостійно. Цьогоріч з його допомогою організаторам вдалося зібрати рекордну суму — майже 26 млн євро. В Україні Кличко передає свої знання і популяризує спорт та освіту серед дітей і молоді. Відомий спортсмен підтримав майже 2 мільйона дітей через програми власного фонду Klitschko Foundation.

Володимир Кличко: кар'єра боксера

Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA. Він здобув 64 перемоги при 5 поразках.

Володимир Кличко домінував у надважкому дивізіоні від 2005 до 2015 року, коли програв за очками Тайсону Ф’юрі.

У 2017 році Кличко-молодший завершив кар’єру після поразки нокаутом від Ентоні Джошуа.

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Автор: Олег Давигора