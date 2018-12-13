Спортинг - Ворскла: де дивитися матч Ліги Європи і прогнози букмекерів

Полтавська команда прощається з єврокубками.

Сьогодні, 13 грудня, полтавська "Ворскла" проведе заключний матч групового етапу Ліги Європи на виїзді з португальським "Спортингом". Матч відбудеться в Лісабоні на стадіоні "Жозе Алваладе". Початок - о 22.00 за київським часом.

Дивитися матч "Спортинг" - "Ворскла" можна на телеканалі "Футбол 2" починаючи з 21.55.

Турнірний розклад

У групі Е, де крім "Ворскли" і "Спортига", виступають лондонський "Арсенал" та азербайджанський "Карабах", останній 6-й тур вже практично нічого не вирішує.

Лондонський клуб при будь-яких розкладах фінішує першим (13 очок), "Спортинг" буде другим (10 очок), і лише "Ворскла" (3-є місце) і "Карабах" (4-е) теоретично можуть помінятися місцями. На даний момент у команд по 3 очки, а також рівний показник особистих зустрічей. А от різниця м'ячів - на користь полтавчан (мінус 6 у "Ворскли" і мінус 10 у "Карабаха"). Таким чином, тільки гучна сенсація в матчі "Арсенал" - "Карабах" може посунути "Ворсклу" з третьої позиції.

Спортинг - Ворскла: прогноз букмекерів

За даними порталу Betexplorer, що збирає дані з більш ніж 20 провідних букмекерських контор світу, безумовним фаворитом зустрічі є "Спортинг". Середній коефіцієнт на перемогу господарів у сьогоднішній грі становить 1,32. Нічия оцінюється показником 5,35, на перемогу "Ворскли" дають коефіцієнт 9,14 до 1.