"Зоря" спробує набрати перші очки в турнірі.

Луганська "Зоря" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи 26 листопада зіграє з АЕКом. Матч пройде на "Олімпійському стадіоні" в Афінах.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу АЕК - Зоря.

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АЕК - Зоря: де дивитися матч онлайн

Пряму трансляцію матчу АЕК - "Зоря" можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1".

Також матч буде доступний для перегляду на медіасервісі MEGOGO за передплатою.

Початок зустрічі - о 19.55.

АЕК - "Зоря": перед матчем

"Зоря" після трьох турів має 0 очок, у АЕКа - 3. У першому турі луганчани в гостях розгромно програли "Лестеру" (0:3), після чого поступилися "Бразі" (1:2), а в Запоріжжі - 1:4. Перші два місця групи G займають "Лестер" (9 очок) і "Брага" (6 очок).

У складі АЕКа виступають двоє українців - захисник Дмитро Чигринський і півзахисник Євген Шахов.

"Зоря" має серію з шести поспіль поразок у Лізі Європи з урахуванням минулого розіграшу турніру.

Судити матч буде бригада арбітрів з Азербайджану на чолі з Аліяром Агаєвим.

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Автор: Антон Дудар