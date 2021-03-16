Один з найбільших стадіонів України "Арена Львів" може бути перейменований на честь українського націоналіста і провідника ОУН Степана Бандери.
Про це повідомляє wz.lviv.ua.
Читайте такожПосол Ізраїлю вимагає скасувати рішення про перейменування стадіону в Тернополі на честь ШухевичаДепутати Львівської обласної ради звернулися з даного питання до Кабінету Міністрів України та Міністерства молоді та спорту України.
Пропозицію щодо перейменування арени внесла фракція "Європейська солідарність", про що в Facebook повідомила її представник Ольга Березюк.
Звернення підтримали 68 депутатів облради, семеро не голосувало.
Нагадаємо, раніше футбольному стадіону в Тернополі присвоїли ім'я Романа Шухевича.
"Арена Львів": довідка
- Стадіон "Арена Львів" був відкритий у жовтні 2011 року перед домашнім для України чемпіонатом Європи.
- Він є одним з найбільших в Україні і може вмістити 34 915 глядачів.
- "Арена Львів" є фартовою ареною для збірної України. "Жовто-сині" провели на цьому стадіоні 13 матчів, не зазнавши жодної поразки (11 перемог і 2 нічиїх).
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