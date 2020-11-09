Відео з інтимним заняттям Артема Дзюби опинилося в мережі.

8 листопада нападник пітерського "Зеніта" і збірної Росії Артем Дзюба опинився в центрі гучного скандалу через мастурбацію - інтимне відео спортсмена потрапило в мережу.

Самозадоволення футболіст знімав на камеру. Імовірно, сам ролик був створений ще в минулому році, але опинився у відкритому доступі тільки зараз.

Фрагмент відео без інтимних деталей.

Дзюба через кілька годин закрив свою сторінку в Instagram і відключив коментарі. На профіль спортсмена підписані 1,2 мільйона осіб.

Нападника не викликали до збірної Росії на листопадові матчі, але при цьому він зіграв за "Зеніт" проти "Краснодара" (3:1) в чемпіонаті Росії і забив один з голів, який святкував, посилаючи повітряні поцілую фанатам, які вигукували образливі речівки. Також форвард не реалізував пенальті. Варто відзначити, що головний тренер "Зеніта" Сергій Семак позбавив форварда капітанської пов'язки на цю гру.

Користувачі соцмереж вже створили цілий ряд мемів на цю тему:

Сергій Семак побачив відео з Артемом Дзюбою pic.twitter.com/vkLmPJFFib - Спартак Комерційний (@spartakcommerce) November 7, 2020

Багато зірок російського шоу-бізнесу при цьому підтримали спортсмена і розкритикували тих, хто влаштовує Дзюбі цькування. Серед них - Наташа Корольова, Валерія, Максим Віторган, Андрій Малахов, Ксенія Собчак, Варвара Шмикова та інші.

Захистити футболіста також вирішила українська співачка Світлана Лобода:

"Сьогодні мене обурив скандал, пов'язаний з Артемом Дзюбою, через який капітана збірної позбавили можливості брати участь у майбутніх матчах. Що взагалі відбувається, люди?! Де право на приватне життя? Він що, когось убив, зґвалтував?! Таким чином відео для приватного перегляду, яке нікого не ображає, не принижує, ламає кар'єру людини! Він має на нього право! Хто з хлопців цим не займається?! А дівчата? Чому всі мовчать?!

Чому на державному рівні не піднято досі питання про право на приватне життя?! Видатні спортсмени, артисти та інші публічні люди виявляються жертвами любителів залізти в чужу спальню! Я вважаю, ми просто зобов'язані підтримати Артема", - написала співачка в Instagram.

До вечора Дзюба розмістив відеозвернення, в якому прокоментував ситуацію:

"Я, як і будь-яка людина, допускаю помилки. Всі ми грішні, на жаль. Звинувачую у всьому тільки себе, але в такі миті, коли практично всі від тебе відвертаються, я шалено вдячний тим людям, які зі мною і підтримали мене у важку хвилину - близькі, рідні, сім'я, друзі".

"Сподіваюся, що зможу прожити гідно своє життя і буду хорошою людиною, як би іноді не помилявся і не оступався».



Зворушливе послання Артема Дзюби з вдячністю всім, хто його підтримав у важку хвилину 😔 pic.twitter.com/0UwYOsEl5g — SPORT24.ru (@sport24_ru) November 8, 2020

Новина про скандал дійшла і до Великобританії. Читачі таблоїду Daily Mail в коментарях під новиною в Twitter бурхливо обговорювали цей епізод, не розуміючи, навіщо Дзюба знімав процес на камеру.

Інші сміялися над рішенням головного тренера збірної Росії Станіслава Черчесова не викликати футболіста в команду:

"Що за чорт", "Пустотливий російський хлопець", "Тренер збірної Росії злякався інтимних подробиць?", "Тепер ясно, чому Дзюба не забив пенальті", "Дзюба - великий хлопець в усіх відношеннях", - писали користувачі соцмережі.

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Автор: Данило Слесь