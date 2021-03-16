Артем Кравець проводить досить результативний сезон у "Коньяспорі".

Український форвард Артем Кравець відзначився забитим голом за "Коньяспор" у матчі 30-го туру чемпіонату Туреччини проти "Касимпаші".

Читайте також"Він вже старий дід": дружина футболіста збірної України розповіла, чому не боїться зрадиКравець вийшов на заміну на 87-й хвилині, а вже через чотири хвилини головою замкнув подачу з лівого флангу і вивів свою команду вперед.

Правда, "Коньяспор" не втримав перевагу, пропустивши у відповідь через п'ять хвилин - 1:1.

Для Кравця це восьмий гол у 21 матчі чемпіонату Туреччини в цьому сезоні.

Нагадаємо, Кравець не отримав виклик до збірної України на березневі матчі.

Артем Кравець: виступи в сезоні 2020-2021

Кравець починав сезон у київському "Динамо", проте він провів у клубі лише місяць і зіграв лише в одному матчі. Форвард покинув київський клуб, щоб отримувати більше ігрової практики та мати шанс потрапити до збірної України.

22 вересня форвард підписав дворічний контракт з турецьким "Коньяспором".

У поточному сезоні на рахунку Кравця 8 голів і 2 результативні передачі в 21 матчах за "Коньяспор" в чемпіонаті Туреччини.

У матчі Кубка Туреччини Кравець не реалізував післяматчевий пенальті, а його команда вилетіла.

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Автор: Антон Дудар