Артем Кравець результативно розпочав 2021-й рік.

Український нападник Артем Кравець забив гол за "Коньяспор" у матчі 16-го туру чемпіонату Туреччини проти "Хатайспора".

На 33-й хвилині матчу Кравець відзначився ударом головою з лінії воротарського майданчика.

Цим голом українець вивів "Коньяспор" вперед, проте його команда в підсумку програла з рахунком 1:2.

Для Кравця цей гол став шостим у десяти матчах за турецький клуб у цьому сезоні.

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Автор: Антон Дудар