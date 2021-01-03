Артем Кравець відкрив рахунок у матчі / фото twitter.com/konyaspor
Український нападник Артем Кравець забив гол за "Коньяспор" у матчі 16-го туру чемпіонату Туреччини проти "Хатайспора".
На 33-й хвилині матчу Кравець відзначився ударом головою з лінії воротарського майданчика.
Цим голом українець вивів "Коньяспор" вперед, проте його команда в підсумку програла з рахунком 1:2.
Для Кравця цей гол став шостим у десяти матчах за турецький клуб у цьому сезоні.
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