"Минай" припинить співпрацю з нападаючим Артемом Мілевським після закінчення сезону.
Про це повідомляє "Спортивка".
Незважаючи на те, що Мілевський підписав контракт на півтора року, "Минай" планує попрощатися з ним вже влітку.
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Зірковий ветеран не виправдав очікувань, які на нього покладали в клубі. У "Мінаї" зрозуміли, що у своїй нинішній формі Мілевський істотно не допоможе команді.
Крім того, розставання з Мілевським дозволить "Минаю" розвантажити зарплатну відомість. За неофіційною інформацією, форвард заробляє приблизно 8-10 тисяч євро на місяць.
Артем Мілевський: повернення в УПЛ
- Мілевський повернувся в чемпіонат України в грудні минулого року, підписавши контракт з "Минаєм". Перед цим він виступав за брестське "Динамо".
- Мілевський підкреслював, що "Минай", швидше за все, його остання команда в кар'єрі.
- 36-річний форвард провів за "Минай" 5 матчів в УПЛ, в яких не відзначився результативними діями.
- Мілевський встиг зіграти проти свого колишнього клубу - київського "Динамо", після чого показав бекстейдж свого повернення на "Олімпійський".
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