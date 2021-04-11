У клубі розчарувалися в досвідченому нападнику.

"Минай" припинить співпрацю з нападаючим Артемом Мілевським після закінчення сезону.

Про це повідомляє "Спортивка".

Незважаючи на те, що Мілевський підписав контракт на півтора року, "Минай" планує попрощатися з ним вже влітку.

Читайте такожФутбольний агент хоче влаштовувати бій за правилами боксу між Мілевським та Бойком

Зірковий ветеран не виправдав очікувань, які на нього покладали в клубі. У "Мінаї" зрозуміли, що у своїй нинішній формі Мілевський істотно не допоможе команді.

Крім того, розставання з Мілевським дозволить "Минаю" розвантажити зарплатну відомість. За неофіційною інформацією, форвард заробляє приблизно 8-10 тисяч євро на місяць.

Артем Мілевський: повернення в УПЛ

Мілевський повернувся в чемпіонат України в грудні минулого року, підписавши контракт з "Минаєм". Перед цим він виступав за брестське "Динамо".

Мілевський підкреслював, що "Минай", швидше за все, його остання команда в кар'єрі.

36-річний форвард провів за "Минай" 5 матчів в УПЛ, в яких не відзначився результативними діями.

Мілевський встиг зіграти проти свого колишнього клубу - київського "Динамо", після чого показав бекстейдж свого повернення на "Олімпійський".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар