Це відбудеться в тому випадку, якщо в складі киян буде виявлено ще один випадок зараження коронавірусом.

Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Барселона" - "Динамо" може бути перенесений з 4 листопада на іншу дату через спалах коронавірусу у складі київського клубу.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Матч не відбудеться, якщо вранці 3 листопада, коли гравці "Динамо" пройдуть тестування в Барселоні, буде виявлено хоча б один позитивний результат.

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У такому випадку матч буде перенесено згідно з протоколом УЄФА.

Справа в тому, що в Барселону полетіло всього 19 гравців "Динамо" - 13 з них заявлені на Лігу чемпіонів за списком "А", ще 6 - за списком "А". 13 футболістів у списку "А" - це мінімум, який вимагає УЄФА згідно зі своїм протоколом.

За інформацією digisport.ro, делегація "Динамо" в Барселоні буде відправлена з аеропорту на ізоляцію. Подальші рішення будуть прийматися після тестування.

Коронавірус в "Динамо": що потрібно знати

Коронавірус у "Динамо" виявлено відразу у восьми футболістів, асистента головного тренера команди Еміла Караса і чотирьох співробітників клубу.

У жовтні перед грою з "Ференцварошем" COVID-19 підтвердився у основного воротаря команди Георгія Бущана і захисника Віталія Миколенка. Обидва не полетіли до Угорщини.

Пізніше позитивний тест на COVID-19 здав ще один воротар - Денис Бойко.

Перед грою з "Барселоною" "Динамо" назвало імена ще шести футболістів, які інфіковані.

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Автор: Антон Дудар