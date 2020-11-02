Відразу вісім футболістів Динамо / фото Динамо Київ

Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Барселона" - "Динамо" може бути перенесений з 4 листопада на іншу дату через спалах коронавірусу у складі київського клубу.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Матч не відбудеться, якщо вранці 3 листопада, коли гравці "Динамо" пройдуть тестування в Барселоні, буде виявлено хоча б один позитивний результат.

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У такому випадку матч буде перенесено згідно з протоколом УЄФА. 

Справа в тому, що в Барселону полетіло всього 19 гравців "Динамо" - 13 з них заявлені на Лігу чемпіонів за списком "А", ще 6 - за списком "А". 13 футболістів у списку "А" - це мінімум, який вимагає УЄФА згідно зі своїм протоколом.

За інформацією digisport.ro, делегація "Динамо" в Барселоні буде відправлена з аеропорту на ізоляцію. Подальші рішення будуть прийматися після тестування.

Коронавірус в "Динамо": що потрібно знати

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Автор: Антон Дудар