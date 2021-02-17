По той бік екрану іноді сидять безглузді люди.

Воротар "Арсеналу" Бернд Лено розповів, що перестав користуватися соціальними мережами.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Звичайно, у мене великий досвід в цьому питанні. Я стикався зі зневагою і в Англії, і в Німеччині. Одного разу сталася така річ, вона просто не виходила у мене з голови. Це було безумство. Я провів матч дуже погано, і один хлопець написав мені в соцмережі: "Зроби як Енке", - шокуючу історію розповів голкіпер.

Зауважимо, що Роберт Енке це екс-воротар "Ганновера", "Бенфіки", "Боруссії" і "Барселони". Він визнавався найкращим воротарем Бундесліги сезону 2008/09, а також був віце-чемпіоном Європи-2008 у складі рідної збірної Німеччини. Енке у віці 32 років завершив життя самогубством. Він, немов Анна Кареніна, кинувся під потяг, який мчав 160 км/год. Роберт страждав депресією та обстежувався регулярно у психотерапевта. Німець занадто болісно переживав невдачі у кар'єрі.

Авжеж, Лено було вкрай неприємно отримати таку смс-ку від безглуздого вболівальника.

"Коли я це прочитав, то зрозумів, як багато безглуздих людей сидять в соцмережах. Через цю причину я нічого не читаю, навіть якщо все йде добре. Мені це не треба, це не робить мене краще, це витрата часу. Там стільки фейків, люди ховаються за своїми комп'ютерами, щоб змусити тебе відчути себе погано", - вважає Лено.

"Є багато проявів расизму, зневага на адресу членів сім'ї. Мені це не подобається, і я це не читаю. Це робить вплив на твоє життя, який в цьому сенс?", - закінчив думку воротар "Арсеналу".

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Автор: Будрін Артем