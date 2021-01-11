Валерій Бондар відпочиває на курорті зі своєю коханою.

Українська телеведуча Дар'я Савіна виклала в мережу фото з відпочинку.

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Разом з захисником донецького "Шахтаря" Валерієм Бондарем вона вирушила в подорож на узбережжя турецького міста Каппадокія.

Савіна разом з чемпіоном світу з футболу серед команд U-20 відвідала архітектурну пам'ятку - "Лаву закоханих". Там вона зацілувала свого бойфренда. Допис з фото є в Instagram.

"Дуже часто говорять "Щастя любить тишу", напевно, в цих словах є частка правди, але, як можна приховувати це щастя, якщо ми насолоджуємося одне одним і життям разом. І мені дуже хочеться ділитися з вами... любов'ю, емоціями, красою, радістю і безмежною щастям", - підписала фото Савіна.

Нагадаємо, що раніше Савіна зустрічалася з нападником київського "Динамо" Владиславом Супрягою.

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Автор: Budrin Artem