Головний тренер "Динамо" прокоментував майбутню зустріч.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу відповів на запитання ЗМІ перед грою у відповідь з "Брюгге" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Слова тренера наводить офіційний сайт "Динамо".

Луческу підкреслив, що спалах коронавірусу в "Брюгге" не є причиною для скасування матчу:

"Ми вже їздили в Барселону і Турин на матчі Ліги чемпіонів без великої кількості гравців основного складу. Так що не бачу в цьому ніякої причини для скасування матчу, багато команд проходили через подібну ситуацію".

"Брюгге" я розглядаю як небезпечного суперника, адже якщо гравці, які замінять вибулих, не компенсують їх в технічному плані, то безумовно матимуть ще більше мотивації, ентузіазму і концентрації. Вони з успіхом можуть замінити своїх партнерів по команді. Самовіддача і самопожертва гравців, які хочуть довести свої амбіції на основний склад, як на мене, буде навіть вище, ніж у основних футболістів", - додав румунський тренер.

Читайте такожБрюгге - Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги ЄвропиЛуческу також підкреслив, що у "Динамо" є впевненість у тому, що за тиждень команда додала, але "цього недостатньо".

"У першому матчі у нас виникали проблеми при грі на другому поверсі, при стандартах. Думаю, це буде основоположним і в завтрашньому матчі. Нам потрібно якнайкраще зіграти в цьому компоненті".

Відзначимо, що перед грою у відповідь через коронавірус "Брюгге" втратив ще двох гравців.

"Брюгге" - "Динамо": перед матчем

Матч "Брюгге" - "Динамо" відбудеться 25 лютого у Бельгії.

У першій зустрічі команд 18 лютого "Динамо" вело завдяки голу Віталія Буяльського, але упустило перевагу.

Мірча Луческу висловив упевненість, що у матчі-відповіді "Динамо" буде найкращим.

Між матчами ЛЄ "Динамо" в УПЛ врятувалося від поразки в матчі проти "Десни" (1:1), а "Брюгге" в чемпіонаті Бельгії розгромив "Левен" (3:0).

"Брюгге" і "Динамо" розсудять сербські арбітри. Головним суддею призначений Срджан Йованович.

Перед матчем "Шахтар" у мережі побажав "Динамо" перемоги над "Брюгге".

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Автор: Антон Дудар