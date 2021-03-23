43-річний ветеран "Ювентуса" своєю харизмою надихає голкіпера "біло-синіх".

Екс-капітан збірної Італії з футболу та нинішній воротар "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон звернувся у відеоролику до свого колеги за амплуа - голкіпера київського "Динамо" та збірної України Георгія Бущана.

"Привіт, Георгію. Це Буффон, сподіваюся, ти впізнав мене. Хочу побажати тобі великої та яскравої кар'єри. Пам'ятаю наше знайомство, ти тоді попросив зробити спільне фото. Мені було дійсно дуже приємно".

"Подумав, що ти - такий молодий і пройшов вже такий великий шлях. У тебе ще багато всього в майбутньому. Головне - попереду. Бажаю досягти тобі максимуму. Вірю в тебе, до зустрічі й удачі тобі від Джиджи", - мотивував легендарний футболіст 26-річного українця.

Джанлуїджі Буффон: кар'єра і досягнення

Буффон починав кар'єру в "Пармі", а з 2001 по 2018 роки виступав за "Ювентус". Потім він провів один сезон в ПСЖ і повернувся в туринський клуб.

Серед трофеїв Буффона - 10 перемог у чемпіонаті Італії, 5 Кубків Італії та 7 Суперкубків, один Кубок УЄФА, а також перемога в чемпіонаті Франції та Суперкубок Франції.

У складі збірної Італії Буффон провів 176 матчів, став чемпіоном світу і віце-чемпіоном Європи.

Буффон визнаний найкращим воротарем 21 століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

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Автор: Будрін Артем