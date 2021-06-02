Артему Бєсєдіну дісталося під час веселої вправи на координацію.

Збірна України продовжує готуватися до чемпіонату Європи-2020 і після веселих привітань з днем народження Віталія Миколенка, футболісти чудово провели час на тренуванні.

Смішний відеоролик опублікував канал vZbirna у YouTube.

Тренування "жовто-сині" провели в Харкові на стадіоні "Сонячний" і почали гравці з веселої вправи на координацію. Метою було поцілити великим надувним м'ячем у партнера, який мусив ухилятися від потенційного удару.

Форвард Артем Бесєдін геть не встиг заховатися від удару, отримав м'ячем по голові й під регіт всієї команди впав на газон.

Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати

За результатами жеребкування Євро-2020 збірна України отримала в суперники Нідерланди, Австрію, а також переможця плей-офф Ліги націй 2018-2019, яким стала Північна Македонія.

Українська збірна проведе один матч в Амстердамі й два - в Бухаресті. Вже відомо, що матчі пройдуть з глядачами.

Євро-2020 стартує 11 червня, а для України турнір розпочнеться 13 червня - був опублікований оновлений календар.

Перед чемпіонатом збірна України вже провела спаринг проти збірної Бахрейну (23 травня), ледь не програвши. Попереду матчі проти Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму. Також пропустять турнір Віталій Буяльський, Віктор Коваленко і Євген Коноплянка.

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Автор: Артем Будрін