Артем Бєсєдін поруч з "Шевою" / фото УНІАН
Збірна України продовжує готуватися до чемпіонату Європи-2020 і після веселих привітань з днем народження Віталія Миколенка, футболісти чудово провели час на тренуванні.
Смішний відеоролик опублікував канал vZbirna у YouTube.
Тренування "жовто-сині" провели в Харкові на стадіоні "Сонячний" і почали гравці з веселої вправи на координацію. Метою було поцілити великим надувним м'ячем у партнера, який мусив ухилятися від потенційного удару.
Форвард Артем Бесєдін геть не встиг заховатися від удару, отримав м'ячем по голові й під регіт всієї команди впав на газон.
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Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати
- За результатами жеребкування Євро-2020 збірна України отримала в суперники Нідерланди, Австрію, а також переможця плей-офф Ліги націй 2018-2019, яким стала Північна Македонія.
- Українська збірна проведе один матч в Амстердамі й два - в Бухаресті. Вже відомо, що матчі пройдуть з глядачами.
- Євро-2020 стартує 11 червня, а для України турнір розпочнеться 13 червня - був опублікований оновлений календар.
- Перед чемпіонатом збірна України вже провела спаринг проти збірної Бахрейну (23 травня), ледь не програвши. Попереду матчі проти Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).
- На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму. Також пропустять турнір Віталій Буяльський, Віктор Коваленко і Євген Коноплянка.
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