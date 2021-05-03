Нинішній воротар Реалу Тібо Куртуа виступав за Челсі з 2011 по 2018 рік / фото REUTERS
Лондонський "Челсі" та мадридський "Реал" 5 травня проведуть матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Команди зіграють в столиці Англії.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Челсі - Реал.
На думку букмекерів, "Реал" не є фаворитом на вихід у фінал турніру. На те, що "вершкові" виявляться сильнішими за підсумками двох матчів, дається коефіцієнт 2,32, тоді як на прохід "Челсі" - 1,61.
Що стосується другої гри, то тут букмекери також віддають перевагу "Челсі". На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 2,20, а на нічию, як і на перемогу "Реала" - 3,35.
Челсі - Реал: перед матчем
- У першому матчі команди розписали мирову, але "Челсі" має у своєму активі забитий гол на виїзді.
- Перед цією зустріччю "Реал" в чемпіонаті Іспанії здолав "Осасуну" (2:0), а "Челсі" з таким самим рахунком обіграв "Фулхем".
- "Реал" може вийти у фінал Ліги чемпіонів 17-й раз у своїй історії, а "Челсі" - втретє.
- Судити матч буде італійський рефері Даніеле Орсато.
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