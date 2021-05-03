Мадридцям обов'язково потрібно забивати мінімум один гол на виїзді.

Лондонський "Челсі" та мадридський "Реал" 5 травня проведуть матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Команди зіграють в столиці Англії.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Челсі - Реал.

На думку букмекерів, "Реал" не є фаворитом на вихід у фінал турніру. На те, що "вершкові" виявляться сильнішими за підсумками двох матчів, дається коефіцієнт 2,32, тоді як на прохід "Челсі" - 1,61.

Що стосується другої гри, то тут букмекери також віддають перевагу "Челсі". На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 2,20, а на нічию, як і на перемогу "Реала" - 3,35.

Челсі - Реал: перед матчем

У першому матчі команди розписали мирову, але "Челсі" має у своєму активі забитий гол на виїзді.

Перед цією зустріччю "Реал" в чемпіонаті Іспанії здолав "Осасуну" (2:0), а "Челсі" з таким самим рахунком обіграв "Фулхем".

"Реал" може вийти у фінал Ліги чемпіонів 17-й раз у своїй історії, а "Челсі" - втретє.

Судити матч буде італійський рефері Даніеле Орсато.

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Автор: Артем Будрін