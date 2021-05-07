Томас Тухель позвав гравців буцімто на тактичне заняття, а насправді увімкнув для них рекламний відеоролик.

"Челсі" став другим фіналістом Ліги чемпіонів, обігравши мадридський "Реал" за сумою двох зустрічей (1:1 і 2:0). Напередодні вирішального двобою футболісти лондонського клубу отримали незвичайну порцію мотивації.

Головний тренер "аристократів" Томас Тухель зібрав весь колектив на базі ніби-то на тактичний урок, але насправді підготував для них рекламний відеоролик.

Про це стало відомо The Sun.

Читайте такожНезвичайний рецепт успіху: Челсі втретє вийшов у фінал Ліги чемпіонів після зміни тренера

Німецький фахівець увімкнув запис старої реклами пива Carlsberg 2011 року.

Сюжет відео був побудований навколо кінотеатру та закоханих, які купували квитки на сеанси фільмів. А коли "парочки" заходили до зали, то бачили, що вона переповнена брутальними байкерами. Вільними були лише декілька сидінь посередині. Більшість розверталися та з розпачем йшли назад. Але найбільш хоробрі доходили до своїх сидінь - і в нагороду отримували пиво Carlsberg.

Отож, екс-коуч ПСЖ та дортмундської "Боруссії" дотепно використав вже давно всіма забуту рекламу, аби поселити впевненість і додати сміливості своїм хлопцям для боротьби з мадридським "Реалом", в якого дійсно серце чемпіона - 13 кубків Ліги чемпіонів, що є абсолютним рекордом.

Відео реклами.

"Челсі" - "Реал": підсумки матчу

У матчі-відповіді "Челсі" обіграв "Реал" з рахунком 2:0 завдяки голам Тімо Вернера і Мейсона Маунта.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний нападник "Челсі" Тімо Вернер, який став автором першого забитого м'яча у зустрічі (оцінка 7,9).

Тьяго Сілва і Томас Тухель два роки поспіль зіграють у фіналі Ліги чемпіонів. Минулого року вони разом з ПСЖ у фіналі поступилися "Баварії".

Тухель став першим тренером в історії, який вийшов у фінал ЛЧ два роки поспіль з різними клубами.

Це третій фінал Ліги чемпіонів в історії для "Челсі". У 2008-му році "аристократи" поступилися в серії пенальті "Манчестер Юнайтед", а в 2012-му році здолали по пенальті "Баварію".

Фінал відбудеться 29 травня в Стамбулі. Там "Челсі" зіграє проти "Манчестер Сіті", який викинув з турніру ПСЖ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін