Футболіст хвилювався, щоб люди не подумали ніби він бовдур.

У матчі 27-го туру чемпіонату Бельгії трапився курйозний випадок. "Генк" вдома приймав "Беєрсхот" та програв з рахунком 1:2. Проте дивовижна річ трапилася у другому таймі. На 65-й хвилині захисник гостей Ян ван дер Берг гарматним шаленим пострілом здалеку влучив у "дев'ятку", а потім приголомшив всіх своїм святкуванням.

Футболіст після шедеврального удару почав пласуватися на газоні немов хробак.

"Це жарт для своїх, ми іноді виконуємо вправу "черв'як" в залі. Мій партнер по команді Том Пітермат сказав, що я повинен виконати це під час гри. Я хвилювався, тому що міг здатися бовдуром. Але після такого гола можна все. Тепер черга Тома", - пояснив ван ден Берг після гри.

Зауважимо, що для захисника цей гол став вже третім в сезоні.

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Автор: Будрін Артем