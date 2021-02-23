У матчі 27-го туру чемпіонату Бельгії трапився курйозний випадок. "Генк" вдома приймав "Беєрсхот" та програв з рахунком 1:2. Проте дивовижна річ трапилася у другому таймі. На 65-й хвилині захисник гостей Ян ван дер Берг гарматним шаленим пострілом здалеку влучив у "дев'ятку", а потім приголомшив всіх своїм святкуванням.
🤯 | Once in a lifetime! 🚀#GNKBEEpic.twitter.com/6FwVcy8zKP— Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 21, 2021
Футболіст після шедеврального удару почав пласуватися на газоні немов хробак.
"Це жарт для своїх, ми іноді виконуємо вправу "черв'як" в залі. Мій партнер по команді Том Пітермат сказав, що я повинен виконати це під час гри. Я хвилювався, тому що міг здатися бовдуром. Але після такого гола можна все. Тепер черга Тома", - пояснив ван ден Берг після гри.
Зауважимо, що для захисника цей гол став вже третім в сезоні.
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