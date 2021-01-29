Мірча Луческу підкреслив, що відразу домогтися результату неможливо.

Румунський фахівець Мірча Луческу назвав свої головні завдання в київському "Динамо".

В інтерв'ю "Спорт-Экспрессу" Луческу підкреслив, що результат для нього поки знаходиться не на першому плані.

"Досягнення результату не було моїм головним завданням, коли я прийшов в клуб. По-перше, потрібно було побудувати команду. По-друге, поставити гарний футбол, який подобався б глядачам. По-третє, довести молодих гравців до досить високого рівня, щоб вони спокійно могли грати в міжнародних матчах. І тільки потім - результат", - сказав Луческу.

"Відразу ж його домогтися неможливо. Для цього потрібна вибудувана команда, а для цього потрібен час. Команда добре навчена, з хорошими відносинами всередині колективу, з хорошою дисципліною", - додав тренер.

Читайте такожЗаробляє менше ніж син: Луческу увійшов до списку найбільш високооплачуваних тренерів Румунії

Луческу також нагадав, що в минулому сезоні "Динамо" відстало від "Шахтаря" в чемпіонаті України на 23 очки: "Це занадто. Через відсутність суперництва страждає весь український футбол".

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, минулого літа прийняв київське "Динамо".

Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце в своїй групі ЛЧ, вийшовши в плей-офф Ліги Європи, а також лідирують в УПЛ, набравши 30 очок в 13 турах.

Завдяки виходу "Динамо" в ЛЧ Луческу встановив віковий рекорд турніру.

Також Луческу перевершив єврокубковий рекорд Валерія Лобановського.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар