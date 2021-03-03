Киян від вильоту врятував Денис Бойко.

В рамках 1/4 фіналу Кубка України "Динамо" на "Олімпійському" приймало "Колос".

В основний час матчу "Динамо" створило ряд моментів і було ближче до голу, але і Денису Бойку в першому таймі довелося рятувати киян після удару Дениса Антюха.

По ходу першого тайму "Динамо" залишилося без свого лідера Віктора Циганкова, який отримав травму.

У середині другого тайму арбітр показав червону картку головному тренеру "Колоса" Руслану Костишину, який вибіг на поле і занадто активно висловлював претензії арбітру. У підсумку він відправився на трибуни.

Читайте такожКубок України: Зоря здобула вольову перемогу та стала першим півфіналістомОвертайм пройшов практично без моментів - лише в кінцівці після небезпечного удару від Жерсона Родрігеса м'яч пролетів над поперечиною.

У серії пенальті "Колос" міг перемагати, але після двох невдач "Динамо" Денис Бойко зреагував спершу на четвертий, а потім і на п'ятий удари суперників. У шостих ударах Олександр Андрієвський вивів киян вперед, а Олег Ільїн пробив вище воріт.

"Динамо" - "Колос" - 0:0 (4:3 по пенальті)

Серія пенальті: Шапаренко - 1:0, Оріховський - 1:1, Супряга - 2:1, Петров - 2:2, Родрігес - 3:2, Мілько - 3:3, Леднєв - 3:3 (повз ворота), Задоя - 3:3 (воротар), Караваєв - 3:3 (воротар), Гавриш - 3:3 (воротар), Андрієвський - 4:3, Ільїн - 4:3 (вище воріт)

"Динамо": Бойко, Караваєв, Забарний, Сирота, Миколенко (Тимчик, 116), Сидорчук (Андрієвський, 116), Циганков (Родрігес, 25), Шапаренко, Буяльський, Де Пена (Леднєв, 67), Бесєдін (Супряга, 96)

"Колос": Волинець, Золотов, Гавриш, Петров, Чорноморець, Богданов (Нгамба, 90+2), Задоя, Данфа (Ільїн, 74), Д. Костишин (Мілько, 115), Антюх, Лисенко (Оріховський, 81)

Попередження: Де Пена, Родрігес - Золотов, Д. Костишин, Богданов, Чорноморець.

Відео серії пенальті

Кубок України 2020-2021: що потрібно знати

Кубок України 2020-2021 складається з семи етапів: два попередніх етапи, 1/16 фіналу, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фінал. На всіх етапах команди проводять по одному матчу.

Чемпіон України "Шахтар" і володар Кубка України 2019-2020 "Динамо", згідно з регламентом, стартували з чвертьфінальної стадії.

Чинним володарем трофею є київське "Динамо".

Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України заплановане на 4 березня, а матчі цієї стадії будуть зіграні 21 квітня.

Фінал Кубка України-2020/21 відбудеться 12 травня в Тернополі на "Міському стадіоні".

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Автор: Антон Дудар