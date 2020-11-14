Вболівальники порушували правила під час гри з "Ювентусом".

УЄФА прийняв рішення оштрафувати київське "Динамо" за підсумками матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Ювентуса".

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Про це повідомив офіційний сайт організації.

Під час поєдинку вболівальники не дотримувалися правила соціального дистанціювання. Деякі при цьому не носили маски. За це клуб заплатить 5 тисяч євро.

Ще 14 тисяч євро український клуб виплатить за заблоковані проходи між трибунами на "Олімпійському".

Таким чином, загальна сума штрафу склала 19 тисяч євро. Ці гроші "Динамо" має перевести в УЄФА протягом 90 днів.

"Динамо" в Лізі чемпіонів: головне

"Динамо" поступилося "Ювентусу" в Києві з рахунком 0:2. У другому турі команда Мірчі Луческу зіграла внічию з "Ференцварошем"(2:2), а в третьому поступилася "Барелоні" - 1:2. Обидва поєдинки проходили на виїзді.

Після трьох турів "Динамо" має на своєму рахунку 1 очко і займає третє місце в групі G.

Наступний матч у групі кияни проведуть 24 листопада проти "Барселони" на своєму полі.

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Переклад: Данило Слесь