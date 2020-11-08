Гранди українського футболу проведуть матч на "Олімпійському".

8 листопада в рамках 9-го туру чемпіонату України "Динамо" прийматиме "Шахтар". Зустріч лідерів українського футболу відбудеться на "Олімпійському" в Києві.

На УНІАН буде доступна онлайн відео трансляція матчу Динамо-Шахтар.

Динамо - Шахтар: де дивитися матч

Стартовий свисток прозвучить о 17.00.

"Динамо"

До цього матчу "Динамо" підходить хоч і в ролі лідера УПЛ, але при цьому в статусі аутсайдера цього матчу. І головною причиною цього є те, що кияни через коронавірус залишилися без половини свого складу.

Згідно з останніми даними, в "Динамо" відразу дванадцять інфікованих футболістів.

У поточному сезоні УПЛ команда Мірчі Луческу ще не програвала. У восьми турах кияни набрали 20 очок, займають перше місце і випереджають "Шахтар" відразу на 4 очки. Тому навіть у разі поразки в особистій зустрічі "Динамо" збереже першу позицію в таблиці.

На тижні кияни грали в Лізі чемпіонів - в ослабленому складі команда дала бій "Барселоні" на "Камп Ноу", але все ж програла з рахунком 1:2.

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"Шахтар"

"Шахтар "підійшов до цієї зустрічі не в кращому настрої - команда зіграє з "Динамо" на тлі розгромної поразки від "Боруссії" Менхенгладбах (0:6). І в цьому плані перевага, безумовно, має бути на боці киян.

У чемпіонаті України у восьми турах "Шахтар" не програвав, але втратив вже багато очок - "гірники" не змогли виграти відразу в чотирьох поєдинках. На даний момент, набравши 16 очок, "Шахтар" займає друге місце, проте може втратити його за підсумками туру, якщо не переможе.

У "Шахтарі" спалах коронавірусу стався ще в жовтні, і зараз у донецького клубу всі здорові. Тестування перед грою не виявило позитивних результатів.

Невелика проблема для "гірників" полягає в тому, що ще не всі лідери команди встигли набрати форму після того, як перехворіли на коронавірус.

Історія протистоянь

У цьому сезоні команди вже зустрічалися в матчі за Суперкубок України. Це була перша зустріч Мірчі Луческу зі своєю колишньою командою, і "Динамо" вдалося здобути перемогу з рахунком 3:1.

В рамках чемпіонатів України в протистояннях команд абсолютна рівність - і "Динамо", і "Шахтар" здобули по 24 перемоги, а ще 17 зустрічей завершилися внічию.

Хто не зіграє?

Через коронавірус у "Динамо" не потраплять до заявки Георгій Цитаїшвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Олександр Караваєв, Тудор Белуце, Микола Шапаренко, Георгій Бущан, Денис Бойко, Віталій Миколенко, Владислав Супряга, Володимир Шепелєв та Богдан Леднєв. Крім того, травмовані Олександр Тимчик, Микита Бурда та Володимир Костевич.

У "Шахтаря" поза грою через травми перебувають Євген Коноплянка, Дентіньо, Фернандо та Ісмаїлі.

Орієнтовні склади

"Динамо": Нещерет, Кендзьора, Забарний, Попов, Шабанов, Сидорчук, Андрієвський, Буяльський, Циганков, Родрігес, Вербич

"Шахтар": Пятов, Додо, Хочолава, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Тайсон, Тете, Мораес

Арбітр

Судити матч буде бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль. На матчі працюватиме VAR.

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Автор: Антон Дудар