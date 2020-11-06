Гранди українського футболу зустрінуться в 9-му турі чемпіонату України.

8 листопада на НСК "Олімпійський" в Києві пройде центральний матч 9-го туру УПЛ між "Динамо" і "Шахтарем".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Шахтар.

Букмекери фаворитом цієї зустрічі бачать чинного чемпіона України "Шахтар".

На перемогу "гірників" можна поставити з коефіцієнтом 2,10, на нічию - 3,85, а на перемогу динамівців - 3,20.

На те, що "Динамо" зможе набрати очки, дається коефіцієнт 1,73, тоді як на те, що "Шахтар" не програє - 1,35.

"Динамо" - "Шахтар": перед матчем

Після восьми турів "Динамо" очолює таблицю УПЛ, набравши 20 очок. "Шахтар" йде другим, відстаючи від киян на 4 пункти.

У новому сезоні команди вже зустрічалися в матчі за Суперкубок України. Перша зустріч "Шахтаря" з екс-тренером команди Мірчею Луческу завершилася перемогою румуна - "Динамо" виграло з рахунком 3:1.

В рамках чемпіонату України команди грали один проти одного 65 разів. Кожна з команд виграла по 24 рази, ще 17 поєдинків завершилися внічию.

На тижні обидві команди грали в Лізі чемпіонів. "Шахтар" був розгромлений гладбахською "Боруссією", а "Динамо" поступилося "Барселоні".

Судити матч буде бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль.

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Автор: Антон Дудар