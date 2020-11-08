Мирон Маркевич вважає, що в матчі грандів фаворита немає.

Екс-тренер збірної України, "Металіста" і "Дніпра" Мирон Маркевич поділився своїми очікуваннями від майбутнього матчу 9-го туру УПЛ "Динамо" - "Шахтар".

На УНІАН буде доступна онлайн відео трансляція матчу УПЛ.

Своїм прогнозом Маркевич поділився з сайтом Meta-ratings.com.ua.

"Шахтар" захоче реабілітуватися після поразки від "Боруссії" (0:6). Правда, невідомо який склад гратиме у "гірників". Каштру потрібно міняти щось в складі після такої поразки. Я думаю, гра буде десь рівною. Не знаю, який склад буде і у "Динамо". Зараз важко щось прогнозувати", - сказав Маркевич.

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На його думку, матч, швидше за все, завершиться мінімальною перемогою однієї з команд:

"Думаю, що в цьому поєдинку хтось виграє з різницею в один м'яч. Фаворита дербі назвати важко".

Маркевич також висловив думку, що команди будуть в різному настрої:

"Матчі Ліги чемпіонів не забуваються. Якщо "Динамо" знаходиться в більш-менш позитивному настрої, то "Шахтар" розбитий. Все залежить від тренера, який він склад виставить на матч".

"Динамо" - "Шахтар": перед матчем

Матч "Динамо" - "Шахтар" пройде сьогодні, 8 листопада. Початок - о 17.00. Де дивитися "Динамо" - "Шахтар".

Судити матч буде бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль.

Після восьми турів "Динамо" очолює таблицю УПЛ, набравши 20 очок. "Шахтар" йде другим, відстаючи від киян на 4 пункти.

У новому сезоні команди вже зустрічалися в матчі за Суперкубок України. Перша зустріч "Шахтаря" з екс-тренером команди Мірчею Луческу завершилася перемогою румуна - "Динамо" виграло з рахунком 3:1.

В рамках чемпіонату України команди грали один проти одного 65 разів. Кожна з команд виграла по 24 рази, ще 17 поєдинків завершилися внічию.

Перед матчем стало відомо, що коронавірусом заразився основний форвард "Динамо" Владислав Супряга, а також позитивні тести здали Володимир Шепелєв та Богдан Леднєв. Раніше COVID-19 був підтверджений у цілого ряду гравців команди Мірчі Луческу.

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Автор: Антон Дудар