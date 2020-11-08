Мірча Луческу після розгромної поразки "Динамо" був небагатослівний.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу і наставник "Шахтаря" Луїш Каштру підвели підсумки матчу 9-го туру Української Прем'єр-Ліги.

Слова тренерів наводить dynamo.kiev.ua.

Луческу після гри був небагатослівний.

"Сьогодні виграв ковід і програв фейр-плей. Я ніколи б не зіграв в таких умовах такий важливий матч. Навіть якби був на іншій стороні. Тому що долю чемпіонату повинні вирішувати команди на полі, а не ковід. На цьому сьогодні все, спасибі!",- сказав румунський фахівець.

Каштру підкреслив, що задоволений і грою, і результатом:

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"Так, звичайно, ж. Ми прекрасно знали, наскільки сьогоднішній матч був важливий для нас, адже напередодні цього поєдинку "Динамо" випереджало нас у турнірній таблиці на чотири очки. При цьому ми знали, що належить грати з дуже міцною командою, яка в недавньому матчі Ліги чемпіонів з "Барселоною" показала всі свої сильні сторони.

Ми ж до цієї гри підходили після болючої поразки від "Боруссії", яка залишила пляму на клубі. Це теж було тим фактором, який підкреслював важливість сьогоднішнього матчу для нас. Тому, враховуючи все перераховане, досягнутий нами сьогодні результат не може мене не радувати. Абсолютно чесно домоглися перемоги в матчі проти дуже сильного суперника".

"Динамо" - "Шахтар": підсумки матчу

"Шахтар" розгромив "Динамо" з рахунком 3:0 і завдав киянам першої поразки в поточному сезоні УПЛ.

"Динамо" в цьому матчі не могло розраховувати на дванадцять гравців, які вибули через позитивні тести на коронавірус.

"Шахтар" набрав 19 очок і впритул підібрався до "Динамо", яке зберігає лідерство в УПЛ, маючи в активі 20 очок.

"Шахтар" здобув 25-ту перемогу над "Динамо" в рамках чемпіонатів України. У киян - 24 перемоги над "гірниками", ще 17 матчів завершилися внічию.

"Динамо" і "Шахтар" зустрічалися вдруге в цьому сезоні. Раніше команда Луческу здобула перемогу в битві за Суперкубок України (3:1).

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Автор: Антон Дудар