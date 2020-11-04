Один з найкращих футболістів в історії був госпіталізований після святкування ювілею.

Легенда світового футболу Дієго Марадона переніс операцію на головному мозку.

Про це повідомляє Goal.com.

Марадона, якому 30 жовтня виповнилося 60 років, відчув себе погано 2 листопада. Він був госпіталізований у себе на батьківщині. Лікарі виявили у Марадони субдуральну гематому - скупчення крові між твердою і павутинною мозковими оболонками, яке викликає здавлення головного мозку.

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Операція була проведена 3 листопада, вона пройшла успішно.

"Дієго добре переніс операцію і зараз знаходиться під нашим контролем. Його перебування в лікарні буде залежати від процесу реабілітації. Початок дуже багатообіцяючий, його організм відреагував дуже добре", - сказав лікар аргентинця Леопольдо Луке.

"Операція Дієго Марадони завершилася, і вона пройшла успішно. Все пройшло за планом. З Дієго все в порядку, і він відпочиває у своїй палаті", - написав в Instagram прес-секретар аргентинця Себастьян Санчі.

Нагадаємо, на даний момент Марадона є тренером аргентинської "Хімнасії".

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Автор: Антон Дудар