Автомобіль воротаря "Дженоа" потрапив в аварію.

Екс-голкіпер збірної Італії Федеріко Маркетті став жертвою безвідповідального працівника автомийки.

Про це повідомляє Sky Sport.

Воротар "Дженоа" Маркетті пригнав своє авто Ferrari 812 Superfast, яке коштує близько 300 тисяч євро, на автомийку. Футболіст залишив авто і пішов на тренування. У цей час працівник сервісу спокусився на ідею покермувати автівкою і виїхав на дорогу.

У підсумку горе-водій не справився з кермуванням спорткара, який набирає швидкість 100 км/год за 3 секунди.

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Як наслідок, водій в'їхав у відбійник на одній з доріг Генуї та розбив авто у мотлох. Реакція Маркетті поки що невідома.

Нагадаємо, що Маркетті протягом кар'єри захищав кольори клубів Серії А. Найбільше зіграв за "Лаціо"- 161 матч. А також він провів 11 матчів за національну збірну Італії. Нині Федеріко представляє "Дженоа".

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Автор: Budrin Artem