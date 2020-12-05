Півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд не зможе вийти на поле цього року через наслідки коронавірусу.
Про це він розповів в інтерв'ю sport.tv2.
"Зараз мені вже набагато краще, але моє тіло зовсім не може працювати, як того вимагає футбол вищого рівня. Лікарі турбуються про мене і заборонили грати до кінця 2020 року. Ризик утворення тромбів зник. Але лікарі не підуть на ризик, тому що проблема в тому, що моя печінка не виробляє речовини, які потрібні організму, щоб мати можливість тренуватися і відновлюватися. Добре те, що найгірше вже позаду, і з сьогоднішнього дня мені знову можна тренуватися, але я поки все ще не можу працювати інтенсивно і з навантаженнями", - сказав Дуелунд.
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Позитивний результат тесту на COVID - 19 23-річний хавбек отримав ще на початку листопада. З того часу на поле в іграх за клуб він не виходив. Тепер півзахисник пропустить матчі проти "Маріуполя" і "Колоса" в УПЛ, а також проти "Ференцвароша" в Лізі чемпіонів.
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