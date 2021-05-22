Контракт Кости належить Ювентусу аж до 2022 року / фото REUTERS
Орендна угода Дугласа Кости з німецькою "Баварією" добігла кінця і бразилець повернувся до "Ювентусу".
Про це повідомив офіційний сайт "Баварії".
"Ювентус" у свою чергу домовився про те, щоб віддати в оренду Косту бразильському клубу "Греміо". 30-річний футболіст повернувся на свою батьківщину та гратиме за команду, вихованцем якої він є.
Угода Дугласа з "Греміо" чинна до 30 червня 2022 року - того ж дня скінчиться контракт бразильця з "Ювентусом".
Дуглас Коста: кар'єра
- Дуглас Коста захищав кольори донецького "Шахтаря" з 2010-го по 2015-й рік.
- Атакувальний вінгер після виступів за "гірників" провів два сезони в "Баварії", потім приєднався до "Ювентусу" на чотири сезони, а минулого року повернувся в оренду до "Баварії".
- У поточному сезоні Коста провів 22 поєдинки, був гравцем ротації в команді Гансі Фліка. Забив 1 гол та віддав три асисти. Йому заважали розкритися травми.
- Коста провів 31 матч за національну збірну Бразилії та забив три голи.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram