Дуглас Коста повернувся до Бразилії.

Орендна угода Дугласа Кости з німецькою "Баварією" добігла кінця і бразилець повернувся до "Ювентусу".

Про це повідомив офіційний сайт "Баварії".

"Ювентус" у свою чергу домовився про те, щоб віддати в оренду Косту бразильському клубу "Греміо". 30-річний футболіст повернувся на свою батьківщину та гратиме за команду, вихованцем якої він є.

Угода Дугласа з "Греміо" чинна до 30 червня 2022 року - того ж дня скінчиться контракт бразильця з "Ювентусом".

Дуглас Коста: кар'єра

Дуглас Коста захищав кольори донецького "Шахтаря" з 2010-го по 2015-й рік.

Атакувальний вінгер після виступів за "гірників" провів два сезони в "Баварії", потім приєднався до "Ювентусу" на чотири сезони, а минулого року повернувся в оренду до "Баварії".

У поточному сезоні Коста провів 22 поєдинки, був гравцем ротації в команді Гансі Фліка. Забив 1 гол та віддав три асисти. Йому заважали розкритися травми.

Коста провів 31 матч за національну збірну Бразилії та забив три голи.

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Автор: Артем Будрін