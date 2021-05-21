Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу покарав президента "Олімпіка" Владислава Гельзіна.
Про цей вердикт повідомив відповідальний секретар КДК УАФ Ігор Грищенко в ефірі телеканалів "Футбол 1,2,3".
Причиною покарання стала брутальна поведінка Гельзіна після матчу "Олімпіка" в УПЛ проти "Шахтаря". 47-річний футбольний функціонер двічі вривався в суддівську кімнату, а також під час флеш-інтерв'ю жорстоко вилаявся нецензурною лексикою.
Гельзіна відсторонили від футбольної діяльності на 5 років, а також додали ще 5 років умовно. Президент клубу також буде зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 250 тисяч гривень.
"УАФ прийняла рішення заборонити Гельзіну будь-яку футбольну діяльність терміном на 5 років. Плюс 5 років умовно, а також фінансовий штраф у 250 тисяч гривень за його дії під час і після матчу з "Шахтарем". Гельзін вривався до суддівської кімнати, а також були нецензурні висловлювання після матчу та під час прямого ефіру. Пряма санкція - 5 років. Рішення може бути оскаржене в порядку апеляції, а після цього в Лозанні", - повідомив Грищенко.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Двічі в одну річку: Олімпік оголосив про призначення нового тренера
- Десну покарали грошовим штрафом після расистського скандалу в матчі УПЛ
- УАФ винесла вердикт українським футболістам, які грали в "ЛНР" та "ДНР"
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram