Владислав Гельзін отримав дискваліфікацію від УАФ за свої витівки у прямому ефірі.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу покарав президента "Олімпіка" Владислава Гельзіна.

Про цей вердикт повідомив відповідальний секретар КДК УАФ Ігор Грищенко в ефірі телеканалів "Футбол 1,2,3".

Причиною покарання стала брутальна поведінка Гельзіна після матчу "Олімпіка" в УПЛ проти "Шахтаря". 47-річний футбольний функціонер двічі вривався в суддівську кімнату, а також під час флеш-інтерв'ю жорстоко вилаявся нецензурною лексикою.

Гельзіна відсторонили від футбольної діяльності на 5 років, а також додали ще 5 років умовно. Президент клубу також буде зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 250 тисяч гривень.

"УАФ прийняла рішення заборонити Гельзіну будь-яку футбольну діяльність терміном на 5 років. Плюс 5 років умовно, а також фінансовий штраф у 250 тисяч гривень за його дії під час і після матчу з "Шахтарем". Гельзін вривався до суддівської кімнати, а також були нецензурні висловлювання після матчу та під час прямого ефіру. Пряма санкція - 5 років. Рішення може бути оскаржене в порядку апеляції, а після цього в Лозанні", - повідомив Грищенко.

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Автор: Артем Будрін