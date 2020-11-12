37-річний Горан Пандев вивів Північну Македонію на Євро / фото REUTERS

Збірна Північної Македонії стала третім суперником збірної України по груповому етапу чемпіонату Європи-2020.

У фіналі плей-офф кваліфікації у Шляху D макендонці в гостях з рахунком 1:0 обіграли збірну Грузії. Перемогу македонській збірній приніс гол Горана Пандева на 56-й хвилині матчу.

Раніше в півфіналі македонська команда обіграла збірну Косово з рахунком 2:1.

Збірна Македонії вперше у своїй історії пробилася на чемпіонат Європи.

Македонці доповнили групу С на Євро-2020, куди за підсумками жеребкування потрапили Україна, Нідерланди та Австрія.

фото REUTERS

Проти Македонії Україна раніше грала чотири рази: дві перемоги, одна нічия і одна поразка. 

Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати

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Автор: Антон Дудар