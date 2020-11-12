Північна Македонія в боротьбі за путівку на Євро-2020 обіграла Грузію.

Збірна Північної Македонії стала третім суперником збірної України по груповому етапу чемпіонату Європи-2020.

У фіналі плей-офф кваліфікації у Шляху D макендонці в гостях з рахунком 1:0 обіграли збірну Грузії. Перемогу македонській збірній приніс гол Горана Пандева на 56-й хвилині матчу.

Раніше в півфіналі македонська команда обіграла збірну Косово з рахунком 2:1.

Збірна Македонії вперше у своїй історії пробилася на чемпіонат Європи.

Македонці доповнили групу С на Євро-2020, куди за підсумками жеребкування потрапили Україна, Нідерланди та Австрія.

Проти Македонії Україна раніше грала чотири рази: дві перемоги, одна нічия і одна поразка.

Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати

За результатами жеребкування Євро-2020 збірна України спочатку отримала в суперники Нідерланди, Австрію, а тепер також переможця плей-офф Ліги націй 2018-2019, яким стала Македонія.

Українська збірна проведе один матч в Амстердамі і два - в Бухаресті.

Турнір стартує для України 13 червня - був опублікований оновлений календар.

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Автор: Антон Дудар