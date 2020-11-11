Гуннерзавр знову відвідуватиме матчі лондонського "Арсеналу".

Лондонський "Арсенал" прийняв рішення знову повернути на роботу клубного маскота - динозавра Гуннерзавра.

У жовтні клуб вирішив скоротити витрати через пандемію коронавірусу і звільнив 55 співробітників. Серед них від роботи було відсторонено і Гуннерзавра. Це було зроблено на тимчасовій основі - поки на трибуни не повернуться фанати.

Роль Гуннерзавра з 1993 року виконує вболівальник клубу Джеррі Куай.

Цей крок був негативно сприйнятий фанатами, які почали збір грошей, а півзахисник команди Месут Озіл навіть говорив, що готовий зі своєї кишені платити зарплату маскоту. Крім того, талісмана підтримав і багаторічний наставник "канонірів" Арсен Венгер.

25 жовтня "Арсенал" вдома зазнав поразки від "Лестера" (0:1), а 8 листопада - від "Астон Вілли" (0:3). Після цього в клубі вирішили повернути маскота.

Гуннерзавр вже розмістив на своїй сторінці в Twitter фото зі стадіону "Емірейтс" і підтвердив своє повернення.

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Автор: Данило Слесь