М'яч подолав над полем відстань близько 80 метрів.

Курйозний гол стався в матчі других команд клубів "Стяуа" і "Волунтарі", які виступають у третій лізі чемпіонату Румунії.

На 41-й хвилині воротар "Стяуа II" Разван Удря хотів винести м'яч і завдав сильного удару, зігравши на випередження суперника. М'яч пролетів через все поле і відскочив від газону в штрафному кіпера "Волунтарі II", після чого опинився у воротах.

19-річний Удря допоміг "Стяуа II" здобути перемогу з рахунком 4:1.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Данило Слесь