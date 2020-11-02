Удря виносив м'яч і став автором голу / фото looksport.ro
Курйозний гол стався в матчі других команд клубів "Стяуа" і "Волунтарі", які виступають у третій лізі чемпіонату Румунії.
На 41-й хвилині воротар "Стяуа II" Разван Удря хотів винести м'яч і завдав сильного удару, зігравши на випередження суперника. М'яч пролетів через все поле і відскочив від газону в штрафному кіпера "Волунтарі II", після чого опинився у воротах.
19-річний Удря допоміг "Стяуа II" здобути перемогу з рахунком 4:1.
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