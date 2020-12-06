Каталонці програли "Кадісу" вперше за 29 років.

В рамках 12-го туру чемпіонату Іспанії "Барселона" на виїзді програла "Кадісу" з рахунком 1:2.

Каталонці пропустили обидва м'ячі після помилок власних гравців.

Читайте такожВимагали поваги до капітана: фанати Мессі атакували автомобіль іншої зірки Барселони (відео)

Для "Барселони" ця поразка стала вже четвертою в десяти матчах у чемпіонаті Іспанії. На даний момент каталонці, набравши 14 очок, йдуть на сьомому місці в таблиці.

14 очок в десяти матчах - це найгірший старт для "Барси" в чемпіонаті за останні 33 роки, коли в сезоні 1987/88 на рахунку команди після 10 ігор було 13 очок.

Також відзначимо, що" Барселона" вперше з 1991 року програла "Кадісу".

"Кадіс" - "Барселона" - 2:1

Голи: Алваро, 8, Негредо, 63 - Алькала, 57 (автогол)

"Кадіс": Ледесма, Ісаак, Фалі, Лопес (Алькала, 31), Еспіно, Переа (Адеканьє, 80), Йонссон (Аугусто, 79), Бодігер (Ленгле, 61), Хайро (Алехо, 80), Алекс, Алваро (Негредо, 63)

"Барселона": тер Штеген, Дест (Трінкан, 77), Мінгеса (Педрі, 46), Ленгле, Альба, де Йонг, Бускетс (П'янич, 77), Мессі, Грізманн, Коутіньо (Дембеле, 46), Брейтуейт

Відеоогляд матчу від MEGOGO.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар