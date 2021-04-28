Карім Бензема наздогнав Рауля у списку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів.

Форвард "Реала" Карім Бензема побив рекорд свого колишнього партнера по атаці Кріштіану Роналду в найпрестижнішому турнірі Європи. Французький голеадор забив дуже гарний м'яч у першому поєдинку 1/2 фіналу проти "Челсі".

На момент матчу вік Бензема складав 33 роки та 129 днів. Це дозволило йому стати найстаршим автором забитого м'яча в півфіналі Ліги чемпіонів у складі "Реала", побивши рекорд славетного португальця, який відзначався забитим голом у віці 32 років та 86 днів.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На додачу гол у ворота "Челсі" став для Бензема 71-м у Лізі чемпіонів. Таким чином, француз зрівнявся за кількістю забитих м'ячів у цьому турнірі з легендарним Раулем Гонсалесом Бланко, який теж захищав кольори "Галактікос". Більшу кількість мають лише вже вищезазначений Роналду, Ліонель Мессі та Роберт Левандовські.

Зауважимо, що у Бензема 13 голів в останніх 14-и матчах за "Реал".

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Автор: Артем Будрін