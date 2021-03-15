Француз вже не вперше порушив корпоративну етику.

Хавбек "Баварії" Кінгслі Коман оштрафований на 50 тисяч євро за порушення корпоративної етики. 24-річний француз прибув на базу клубу не на колесах службового автомобіля бренду "Audi", а на власній автівці "Мерседес".

Про це повідомляє Bild.

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Сек'юріті не дозволили титулованому гравцю заїхати на підземний паркінг. На футболіста наклали штраф згідно з прописаними пунктами у контракті. Гравці "Баварії" мусять їздити на службових машинах, представлені титульним спонсором - "Audi" й "VW Group". Це не поширюється на приватне життя, а стосується лише офіційних заходів пов'язаних з іграми, діловими зустрічами та тренуваннями.

Зауважимо, що у квітні 2020 року вихованець ПСЖ вже був покараний за подібну витівку.

Нагадаємо, що у напруженому фінальному матчі Ліги чемпіонів 2020 року, в якому зустрічалися французький ПСЖ та мюнхенська "Баварія" саме Коман забив єдиний і вирішальний гол в другому таймі, який став переможним.

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Автор: Будрін Артем