Мауро Тассотті впевнений, що у Віктора все вийде якнайкраще.

Асистент головного тренера збірної України Мауро Тассотті, який відповідає за підготовку захисників, поділився очікуваннями щодо трансферу Віктора Коваленка з донецького "Шахтаря" до італійської "Аталанти".

Про це повідомляє Tuttosport.

"Спочатку він грав у збірній атакувального півзахисника, під нападником. Але він може зіграти і на позиції меццали (центральний півзахисник, якого в Англії називають бокс-ту-боксом - прим.). У "Аталанті" Коваленко може грати під двома центральними нападниками", - вважає Тассотті.

Легенда італійського футболу налаштований оптимістично.

"За характеристиками Віктор подібний на Пашаліча. У нього немає характеристик чистого центрального хавбека, але в нього є здібності бути корисним в зоні атаки, досить забиває. Думаю, він легко впишеться до складу "Аталанти", - сподівається Тассотті.

Нагадаємо, що за "Аталанту" вже виступає інший українець та теж вихованець донецького "Шахтаря" - Руслан Малиновський.

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Віктор Коваленко: кар'єра в "Шахтарі"

24-річний Коваленко є вихованцем "Шахтаря" і дебютував за "гірників" 17 жовтня 2014 року. Всього на його рахунку 200 матчів і 32 голи у складі "гірників".

З "Шахтарем" Коваленко чотири рази ставав чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок України і двічі - Суперкубок.

У поточному сезоні в активі півзахисника 4 голи в 11 матчах за "гірників" у всіх турнірах.

Раніше Коваленко пояснив чому не хоче продовжувати контракт з "Шахтарем".

У складі збірної України Коваленко провів 26 матчів.

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Автор: Будрін Артем