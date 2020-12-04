Форвард "Челсі" Олів'є Жиру результативно зіграв проти "Севільї".

Французький нападник "Челсі" Олів'є Жиру визнаний найкращим гравцем 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний Twitter-аккаунт УЄФА.

Читайте такожЛіга чемпіонів: ПСЖ виграв у Манчестер Юнайтед та інші результати 2 грудня

У матчі проти "Севільї" Жиру забив чотири голи і приніс "синім" перемогу з рахунком 4:0.

Француз став першим футболістом в історії "Челсі", який оформив "покер" в матчі Ліги чемпіонів.

У голосуванні за звання найкращого гравця тижня в ЛЧ Жиру випередив Ірфана Кахведжі з "Істанбула", форварда "Інтера" Ромелу Лукаку, а також представника "Зальцбурга" Мегріма Берішу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар