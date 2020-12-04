Французький нападник "Челсі" Олів'є Жиру визнаний найкращим гравцем 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє офіційний Twitter-аккаунт УЄФА.
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У матчі проти "Севільї" Жиру забив чотири голи і приніс "синім" перемогу з рахунком 4:0.
Француз став першим футболістом в історії "Челсі", який оформив "покер" в матчі Ліги чемпіонів.
У голосуванні за звання найкращого гравця тижня в ЛЧ Жиру випередив Ірфана Кахведжі з "Істанбула", форварда "Інтера" Ромелу Лукаку, а також представника "Зальцбурга" Мегріма Берішу.
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