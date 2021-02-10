З 2024 року в головному клубному турнірі Європи гратиме 36 команд.

УЄФА провів конференцію з представниками національних асоціацій з питання реформи Ліги чемпіонів.

Як повідомляє Sky Sports, всі футбольні асоціації підтримали ідею зміни формату турніру. Переговори пройшли "дуже позитивно".

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Таким чином, члени УЄФА виступили за розширення ЛЧ з 32 до 36 учасників, а також проведення групового етапу за "швейцарською системою".

Це гарантує збільшення матчів для кожного клубу, а відповідно і збільшення фінансових виплат.

Остаточне рішення щодо реформи буде прийнято не раніше квітня, а зміни набудуть чинності в 2024 році.

Ліга чемпіонів: яким буде новий формат турніру

У ЛЧ скасують поділ на вісім груп. Всі 36 команд стартують в одній групі і зіграють по десять матчів. Поєдинки проходитимуть за "швейцарською системою" - у кожному турі, починаючи з 2-го, команда отримуватиме суперника з рівною або близькою кількістю набраних очок.

В 1/8 фіналу проб'ються вісім найкращих команд. А ще 16 розіграють вісім путівок до плей-оф.

Кількість матчів у турнірі збільшиться зі 125 до 225.

Три клуби зможуть кваліфікуватися в турнір на основі свого коефіцієнта УЄФА. Таким чином, путівку в ЛЧ може отримати, наприклад, "Манчестер Юнайтед", якщо він не потрапить до топ-четвірки АПЛ.

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Автор: Антон Дудар