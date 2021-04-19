Зміни у форматі турніру набудуть чинності з 2024 року.

УЄФА в ході засідання 19 квітня схвалив реформу Ліги чемпіонів - формат турніру буде змінений з 2024 року.

Про це повідомляє DW Sports у Twitter.

Кількість учасників турніру буде збільшена з 32 до 36.

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Деякі топ-клуби, які не зможуть пробитися в турнір через свій національний чемпіонат, отримають спеціальні запрошення від УЄФА. Попередньо повідомлялося, що таких путівок буде дві або три. Вони будуть видаватися згідно таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Замість звичного поділу на групи буде сформована одна ліга, А команди гратимуть за "швейцарською системою" - у кожному турі, починаючи з 2-го, команда отримуватиме суперника з рівною або близькою кількістю набраних очок. Кожен клуб гарантовано проведе по 10 матчів.

У плей-офф вийдуть вісім найкращих команд, а команди, які займуть місця з 9 по 24-е, посперечаються за свої путівки в плей-офф в стикових матчах.

Конфлікт УЄФА і топ-клубів Європи: головне

19 квітня 12 топ-клубів Європи оголосили про створення свого закритого турніру - Суперліги. Всього в ній братимуть участь 20 клубів. Мета турніру - не замінити Лігу чемпіонів, а "конкурувати з нею".

У турнірі збираються брати участь "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер". У той же час ПСЖ, "Баварія" і "Боруссія" Д відмовилися від участі. "Боруссія" вже оголосила про це офіційно.

УЄФА категорично проти створення Суперліги. У Європейському футбольному союзі заручилися підтримкою національних асоціацій пригрозили дискваліфікаціями клубам і гравцям.

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Автор: Антон Дудар