Президент УЄФА Александр Чеферін продемонстрував, як буде виглядати трофей для переможця новоствореного турніру - Ліги конференцій.
Кубок заввишки 57,5 см і важить 11 кілограмів. Чеферін презентував його наступною промовою:
"Ми хочемо зробити наші змагання більш інклюзивними - дати клубам і вболівальникам можливість мріяти й боротися за європейські нагороди. Тому ми й створили Лігу конференцій Європи УЄФА. У нас є 55 національних асоціацій, які входять до складу УЄФА, важливо дати клубам з якомога більшого числа країн шанс продовжити свої європейські кампанії якомога довше".
Ліга конференцій доволі тісно буде пов'язана з Лігою Європи, саме тому логотип та інша айдентика турнірів схожа - вона з одної родини. Обидва турніри будуть проводитися четвергами та матимуть спільний гімн.
Нагадаємо, що Україну в Лізі конференцій в наступному сезоні представлятимуть "Колос" й "Ворскла", а в Лізі Європи гратиме "Зоря".
Читайте такожНе лише Ліга чемпіонів: УЄФА вирішив змінити формат усіх єврокубків
Вас також можуть зацікавити новини:
- УЄФА затвердив реформу Ліги чемпіонів: яким буде турнір
- Представлена офіційна пісня Євро-2020 (відео)
- Стало відоме місто, яке у 2023 році буде господарем фіналу Ліги чемпіонів - ЗМІ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram