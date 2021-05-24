Вболівальники вже помітили зовнішню схожість з трофеєм Ліги Європи.

Президент УЄФА Александр Чеферін продемонстрував, як буде виглядати трофей для переможця новоствореного турніру - Ліги конференцій.

Кубок заввишки 57,5 ​​см і важить 11 кілограмів. Чеферін презентував його наступною промовою:

"Ми хочемо зробити наші змагання більш інклюзивними - дати клубам і вболівальникам можливість мріяти й боротися за європейські нагороди. Тому ми й створили Лігу конференцій Європи УЄФА. У нас є 55 національних асоціацій, які входять до складу УЄФА, важливо дати клубам з якомога більшого числа країн шанс продовжити свої європейські кампанії якомога довше".

Ліга конференцій доволі тісно буде пов'язана з Лігою Європи, саме тому логотип та інша айдентика турнірів схожа - вона з одної родини. Обидва турніри будуть проводитися четвергами та матимуть спільний гімн.

Нагадаємо, що Україну в Лізі конференцій в наступному сезоні представлятимуть "Колос" й "Ворскла", а в Лізі Європи гратиме "Зоря".

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Автор: Артем Будрін