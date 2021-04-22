Мірча Луческу / фото Динамо Київ

Під час півфіналу Кубка України між "Агробізнесом" та "Динамо", в якому "біло-сині" комфортно розгромили команду з Першої ліги, трапився конфлікт за участі головного тренера столичного клубу Мірчі Луческу та вболівальників киян.

Ультрас вигукували образливі слова на адресу румуна, а той англійською мовою викрикнув чотири поспіль рази: "You are not a Dynamo", що перекладається як "Ви не Динамо". 

Фанати волали "Lucescu, go away", що означає "Луческу, йди геть". 

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

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Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

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Автор: Артем Будрін