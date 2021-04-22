75-річний спеціаліст дав відповідь тим, хто закликав його піти з клубу.

Під час півфіналу Кубка України між "Агробізнесом" та "Динамо", в якому "біло-сині" комфортно розгромили команду з Першої ліги, трапився конфлікт за участі головного тренера столичного клубу Мірчі Луческу та вболівальників киян.

Ультрас вигукували образливі слова на адресу румуна, а той англійською мовою викрикнув чотири поспіль рази: "You are not a Dynamo", що перекладається як "Ви не Динамо".

Фанати волали "Lucescu, go away", що означає "Луческу, йди геть".

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Ultrasi Dynama planowali zwyzywać Lucescu z bliższej odległości już od dawna. Do tej pory byli ledwo słyszalni, udało się im to w Tarnopolu. Rumun radzi sobie z tym dobrze, ale nie jest to dl niego proste. Dobrze, że to tylko mała grupka. pic.twitter.com/K3buAZniOD — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) April 21, 2021

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"

Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, минулого літа прийняв київське "Динамо".

Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-офф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. Також "Динамо" вийшло у фінал Кубка України, а в чемпіонаті за чотири тури до фінішу на 10 очок випереджає "Шахтар".

Футболіст "Динамо" розповів про зміни, які відбулися в команді після приходу Луческу.

Раніше Луческу вже коментував провокацію ультрас "Динамо" на свою адресу.

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Автор: Артем Будрін