Арена "Наполі" офіційно носитиме ім'я Дієго Марадони.

Стадіон італійського "Наполі" "Сан-Паоло" перейменовано на честь легендарного Дієго Марадони, який помер 25 листопада у віці 60 років.

Про це повідомляється на сайті міської адміністрації Неаполя.

Рішення про перейменування стадіону було одноголосно підтримано членами міської ради.

Тепер арена в Неаполі носитиме ім'я легендарного аргентинця. Її нова назва - "Stadio Diego Armando Maradona".

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Дієго Марадона: кар'єра в "Наполі"

У "Наполі" Марадона провів найкращі роки своєї кар'єри. Він виступав за італійський клуб з 1984 по 1991 роки.

У сезоні 1986-1987 Марадона привів "Наполі" до першого в історії клубу титулу чемпіона Італії, а в сезоні 1989-90 команда завоювала ще одне чемпіонство, яке досі залишається для неї останнім.

Крім того, "Наполі" з Марадоною у складі виграв свій головний трофей на євроарені - Кубок УЄФА в сезоні 1988-89. Також команда по разу вигравала Кубок і Суперкубок Італії.

Марадона займає третє місце в списку найкращих бомбардирів в історії "Наполі". На його рахунку 115 голів за клуб.

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Автор: Антон Дудар