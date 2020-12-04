Стадіон в Неаполі / фото REUTERS
Стадіон італійського "Наполі" "Сан-Паоло" перейменовано на честь легендарного Дієго Марадони, який помер 25 листопада у віці 60 років.
Про це повідомляється на сайті міської адміністрації Неаполя.
Рішення про перейменування стадіону було одноголосно підтримано членами міської ради.
Тепер арена в Неаполі носитиме ім'я легендарного аргентинця. Її нова назва - "Stadio Diego Armando Maradona".
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Дієго Марадона: кар'єра в "Наполі"
- У "Наполі" Марадона провів найкращі роки своєї кар'єри. Він виступав за італійський клуб з 1984 по 1991 роки.
- У сезоні 1986-1987 Марадона привів "Наполі" до першого в історії клубу титулу чемпіона Італії, а в сезоні 1989-90 команда завоювала ще одне чемпіонство, яке досі залишається для неї останнім.
- Крім того, "Наполі" з Марадоною у складі виграв свій головний трофей на євроарені - Кубок УЄФА в сезоні 1988-89. Також команда по разу вигравала Кубок і Суперкубок Італії.
- Марадона займає третє місце в списку найкращих бомбардирів в історії "Наполі". На його рахунку 115 голів за клуб.
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