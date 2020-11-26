Аргентинський футболіст почував себе погано з самого ранку.

Стало відомо, як провів останні години життя легендарний футболіст Дієго Марадона.

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Як повідомляє сайт аргентинського телеканалу TN, Марадона зустрів смерть у своєму будинку в передмісті Буенос-Айреса.

Саме там він відновлювався після операції на головному мозку. З самого ранку Марадона виглядав блідим і скаржився на погане самопочуття, але все-таки вирішив поснідати.

Після прийому їжі о 10.30 за місцевим часом його оглянув лікар, який знаходився в будинку.

Марадона після закінчення огляду вимовив свої останні слова - "Me siento mal", що в перекладі з іспанської означає "Мені недобре". Потім знаменитий футболіст відправився лежати в ліжко.

Близькі відразу викликали швидку допомогу, але лікарі реанімувати Марадону не змогли - на той момент він вже не дихав через серцевий напад. Смерть була констатована о 12.00.

Дієго Марадона: головне

Дієго Марадона пішов з життя 25 листопада. Йому було 60 років.

Марадона виступав на позиціях атакувального півзахисника і нападника, а завершив кар'єру в 1997-му році.

Марадона представляв клуби "Аргентинос Хуніорс", "Бока Хуніорс", "Барселона", "Наполі", "Севілья" та "Ньюеллс Олд Бойз". За збірну Аргентини він провів 91 матч і забив 34 голи.

Головним успіхом у кар'єрі Марадони стала перемога на чемпіонаті світу 1986 року. Також він є віце-чемпіоном світу 1990 року.

У ході своєї тренерської кар'єри він очолював збірну Аргентини в період з 2008 по 2010 роки.

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Переклад: Данило Слесь