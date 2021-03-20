Артем Мілевський у складі "Миная" на полі так і не з'явився.

У першому матчі 19-го туру чемпіонату України "Маріуполь" приймав "Минай".

Маріупольці вперше в сезоні грали на домашньому стадіоні - на арені проводили заміну газону і попередній поєдинок проходив на ній ще в липні.

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Зустріч завершилася без забитих голів. У першому таймі гол Артема Бондаренка скасували через офсайд, а в кінцівці матчу м'яч влучив у руку Терсіусу Малепі у штрафному майданчику "Миная", але арбітр не побачив приводу, щоб призначити пенальті.

Серія "Маріуполя" без перемог в УПЛ тепер налічує вісім матчів. У команди в активі 18 очок, вона займає дев'яте місце в таблиці. У "Миная" - 14 очок і дванадцята позиція.

"Маріуполь" - "Минай" - 0:0

"Маріуполь": Гальчук, Кірюханцев, Биков (Мампассі, 64), Драмбаєв (Стасюк, 64), Чоботенко, Очеретько (Горбунов, 59), Танковський, Бондаренко (Чех, 74), Мішнєв, Кащук (Топалов, 46), Кулаков.

"Минай": Попович, Лопирьонок, Малепе, Матич, Маембе, Сніжко, Кожанов (Пиняшко, 67), Петрусенко, Хахльов (Бойко, 81), Нурієв, Ахмедзаде (Шиндер, 67)

Попередження: Танковський - Сніжко, Хахльов

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Автор: Антон Дудар