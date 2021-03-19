Прапори України, УАФ та УПЛ на Олімпійському / фото ФК Шахтар
20 і 21 березня пройдуть матчі 19-го туру чемпіонату України.
Розклад трансляцій
20 березня
14.00. "Маріуполь" - "Минай"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Десна" - "Дніпро-1"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30. "Ворскла" - "Олімпік"
Трансляція - "Футбол 2"
21 березня
14.00. "Інгулець" - "Олександрія"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Львів" - "Шахтар"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Динамо" - "Рух"
Трансляція - "2+2"
19.30. "Колос" - "Зоря"
Трансляція - "Футбол 1"
Українська Прем'єр-ліга: перед 19-м туром
- Після 18 турів в УПЛ лідирує "Динамо" (43 очки), яке на 4 пункти випереджає "Шахтар".
- У зоні вильоту йде "Львів", у якого 12 очок.
- У гонці бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.
- Українська Прем'єр-ліга: результати матчів 18-го туру, таблиця.
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