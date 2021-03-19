Українська Прем'єр-ліга: де і коли дивитися матчі 19-го туру

"Шахтар" зіграє проти "Львова", а "Динамо" прийме "Рух".

20 і 21 березня пройдуть матчі 19-го туру чемпіонату України. Розклад трансляцій 20 березня 14.00. "Маріуполь" - "Минай" Трансляція - "Футбол 2" 17.00. "Десна" - "Дніпро-1" Трансляція - "Футбол 2" 19.30. "Ворскла" - "Олімпік" Трансляція - "Футбол 2" 21 березня 14.00. "Інгулець" - "Олександрія" Трансляція - "Футбол 1" 17.00. "Львів" - "Шахтар" Трансляція - "Футбол 1" 17.00. "Динамо" - "Рух" Трансляція - "2+2" 19.30. "Колос" - "Зоря" Трансляція - "Футбол 1" Українська Прем'єр-ліга: перед 19-м туром Після 18 турів в УПЛ лідирує "Динамо" (43 очки), яке на 4 пункти випереджає "Шахтар".

У зоні вильоту йде "Львів", у якого 12 очок.

У гонці бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.

Українська Прем'єр-ліга: результати матчів 18-го туру, таблиця. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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