Прапори України, УАФ та УПЛ на Олімпійському / фото ФК Шахтар

20 і 21 березня пройдуть матчі 19-го туру чемпіонату України.

Розклад трансляцій

20 березня

14.00. "Маріуполь" - "Минай"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Десна" - "Дніпро-1"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Ворскла" - "Олімпік"

Трансляція - "Футбол 2"

21 березня

14.00. "Інгулець" - "Олександрія"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Львів" - "Шахтар"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Динамо" - "Рух"

Трансляція - "2+2"

19.30. "Колос" - "Зоря"

Трансляція - "Футбол 1"

Українська Прем'єр-ліга: перед 19-м туром

  • Після 18 турів в УПЛ лідирує "Динамо" (43 очки), яке на 4 пункти випереджає "Шахтар".
  • У зоні вильоту йде "Львів", у якого 12 очок.
  • У гонці бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.
  • Українська Прем'єр-ліга: результати матчів 18-го туру, таблиця.

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Автор: Антон Дудар