Зірковий нападник заявив, що не буде приймати рішення до літа.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі заявив, що не буде думати про відхід з "Барселони" до літа.

Про це Мессі сказав в інтерв'ю La Sexta.

"Я не збираюся вести переговори з іншими клубами в січні. Нічого не буде ясно до кінця сезону", - підкреслив Мессі.

"Я не знаю, що може статися. Я зосереджений на найближчих шести місяцях, щоб боротися за те, за що можу боротися. Сьогодні з мого боку було б неправильно говорити, що я збираюся робити, тому що я просто не знаю", - додав аргентинець.

Він підкреслив, що якщо і піде з "Барселони", то точно не перейде в "Реал" або "Атлетіко":

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"Ні, це неможливо. Я не знаю, чи збираюся я піти. Якщо мені доведеться піти, я б хотів, щоб це було зроблено найкращим чином, і я хотів би повернутися в один прекрасний день після завершення кар'єри. "Барселона" набагато більше за будь-якого гравця, включаючи мене. Сподіваюся, що новий президент зробить все можливе, щоб клуб знову вигравав титули".

При цьому аргентинець зізнався, що одного разу хотів би пограти в США.

Також він згадав свою спробу покинути "Барселону" влітку:

"Я відчував, що настав момент змін, і хотів піти, і я хотів зробити це по-хорошому. Протягом шести місяців я неодноразово говорив Жозепу Бартомеу, що хочу піти, проте він говорив мені "Ні". Бюрофакс був спробою вивести все на офіційний рівень. Президент почав робити все так, щоб я виглядав лиходієм. Я знав, що якщо піду до суду, то буду правий, багато юристів підтвердили мені це. Але я не хотів залишати "Барселону" через суд".

"Бартомеу обманював мене в багатьох речах", - додав Мессі.

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Автор: Антон Дудар